2018-11-16T05:22:19+03:00
Дом. Семья

Амурчане нашли в лесу истощенного и ослабшего лебедя

Возможно, это поздний птенец, который просто не смог улететь с сородичами на юг
Юлия ГОМАН
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Специалисты предварительно заключили, что это лебедь-кликун, он занесен в Красную книгу Приамурья. Фото: instagram.com/ohotaamurСпециалисты предварительно заключили, что это лебедь-кликун, он занесен в Красную книгу Приамурья. Фото: instagram.com/ohotaamur
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Молодого лебедя нашли в лесу жители Тындинского района. Птица была истощенная и ослабшая. Люди поймали лебедя и сообщили в управление по охране животного мира Амурской области. Беднягу уже навестили сотрудники управления по Тындинскому району.

- Как показал визуальный осмотр, птица вполне жизнеспособна, проявляет интерес к происходящему, нормально ест. Скорее всего, речь идет о птенце из позднего выводка, который просто не успел набраться сил до отлета стаи на юг, - считают в управлении.

Специалисты предварительно заключили, что это лебедь-кликун, он занесен в Красную книгу Приамурья. Впрочем, точно сказать, что это за птица, орнитологи смогут только после натурного осмотра. По фотографии этого не сделаешь. Сейчас специалисты решают, как переправить лебедя в Благовещенск. Зимовать он будет в эколого-биологическом центре, а уже весной его могут выпустить на волю.

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