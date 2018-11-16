Амурчанин приревновал женщину и зарезал ее охотничьим кинжалом

СЕГОДНЯ 05:46 2018-11-16T05:47:21+03:00

За свое преступление мужчина отсидит девять лет в колонии строгого режима

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Благовещенский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю села Новотроицкое. Мужчину признали виновным в убийстве - в приступе ревности он зарезал женщину. Это случилось в июле 2018 года. Пара выпивала вместе, как вдруг начала ссориться. Под рукой у обвиняемого оказался охотничий кинжал. Длина клинка - 20,2 сантиметра. Им-то он и ударил свою жертву в шею. От полученных ран женщина умерла.

Наказание ему суд назначил еще в сентябре - девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. С приговором сторона защиты не согласилась, подав апелляцию. В жалобе было сказано, мол, умысла именно убить женщину у обвиняемого не было, это случилось по неосторожности, и наказание слишком суровое.

15 ноября судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание - справедливым. В настоящее время приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.