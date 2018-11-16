В Приамурье семья получила квартиру, простояв в очереди больше 30 лет

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-16T09:11:40+03:00

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30 лет и три года - будто в сказке Пушкина - прождала своей очереди на квартиру семья одной из жительниц Белогорска в Амурской области. На учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий они встали в 1985 году. За это время много воды утекло.

- Изначально на учет становилась многодетная мать-одиночка с четырьмя детьми, проживающая в неблагоустроенном жилье, - рассказывает главный специалист отдела жилищных отношений Комитета имущественных отношений Ирина Кувшинова. - За это время состав семьи значительно изменился. К сожалению, заявительница и двое ее детей не дождались улучшения жилищных условий. На сегодняшний день семья состоит из трех человек, которые по-прежнему не имеют благоустроенного жилья.

Дочь заявительницы предоставила в жилищный отдел необходимые документы. В итоге семья получила «двушку» в девятиэтажном доме на Никольском шоссе. К слову, квартира «нашлась» во время обследования в городе муниципальных жилых помещений - нет ли среди них пустующих или незаконно занятых. Такие проверки проходят систематически, а выявленные квартиры перераспределяют среди тех белогорцев, кто стоит в очереди. Таким образом за последние десять лет удалось перераспределить 192 квартиры, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.