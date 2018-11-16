2018-11-16T09:42:20+03:00
Общество

Посмотреть на запуск очередной ракеты с космодрома в Приамурье можно будет за сумму от 6500 рублей

Турфирмы, организующие поездки на Восточный, ждут клиентов до 25 ноября
Юлия ГОМАН
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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Очередной, четвертый по счету, запуск ракеты-носителя с космодрома в Амурской области запланирован на декабрь. В туристические компании уже поступают обращения от желающих его увидеть. В прошлом году одна из компаний уже организовывала официальный тур на Восточный, понаблюдать запуск «Союз-2.1а» с рекордно близкого расстояния смогли более 30 человек. Смотровая площадка находилась всего в четырех километрах от стартового стола.

Официальную аккредитацию от Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры в Приамурье получили три компании - турфирма «Спутник», турбюро «Дальневосточный Феникс» и туристический центр «Амур». Они имеют право возить людей на космодром. На стоимость поездки влияет сразу несколько факторов.

- Пока о ценах мы говорим предварительно. Детский билет будет стоить от 4500 рублей, взрослый от 6500. Почему мы не можем назвать конкретную цифру? Во-первых, нужно понимание по количеству желающих, и каким транспортом они будут добираться. Если это автобус, то здесь мы закладываем стоимость бензина и дизтоплива, которая сейчас, как вы знаете, увеличивается. Во-вторых, есть так называемый «проходной билет» на космодром - это та цена, которую нам указывает ЦЭНКИ. Пока она не менялась, поэтому мы называем такие суммы. Если они нам увеличат стоимость, мы соответственно, тоже будем вынуждены включить это в расходы, - рассказала Оксана Савченко, руководитель туристического центра «Амур».

В других компаниях отмечают, что в стоимость также включается оформление пропусков на въезд в ЗАТО Циолковский и разрешения на съемку, посещение музея, питание и другие расходы. Так что сумма может получиться намного больше 6500 рублей. Туристам, которые захотят посмотреть запуск ракеты-носителя, надо помнить не только о деньгах, но и о времени: на все необходимые согласования уходит около трех недель. Так что обращаться за «космическим туром» надо заранее. В этом году заявки в компаниях будут ждать до 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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