Амурские и китайские спортсмены сыграют в хоккей на льду пограничной реки 13 января

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-16T10:16:06+03:00

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Международный хоккейный матч на льду Амура состоится 13 января 2019 года. Он будет уже третьим по счету, и в этот раз организаторы хотят увеличить количество зрителей до 300 человек. Игра начнется в 14.00. Подготовку к матчу обсудили в правительстве Приамурья на оргкомитете.

- В формате «Содружества» пройдут две встречи: дети (10-11 лет) проведут 15-минутный матч, юноши (15-16 лет) сыграют три тайма по 15 минут. На следующий день российские и китайские хоккеисты сыграют еще по матчу уже на крытой спортивной арене в Благовещенске, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Напомним, впервые российские и китайские хоккеисты сошлись на льду пограничной реки в январе 2017 года. Капитаном амурской сборной был министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, бывший тогда губернатором области. В январе 2018-го состоялся второй матч. Оба раза побеждали российские хоккеисты.