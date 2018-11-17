В амурском поселке сняли с прилавков 150 кг рыбы

СЕГОДНЯ 04:02 2018-11-17T04:04:22+03:00

Как оказалось, у продукции не было сопроводительных документов

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В поселке Архара Амурской области с прилавков сняли 150 килограмм мороженой рыбы. Как оказалось, у продавцов не было ветеринарных сопроводительных документов.

По факту реализации подозрительной продукции был составлен протокол об административном правонарушении. Рыбу изъяли.

Управление Россельхознадзора напоминает, что употребление в пищу рыбы может нанести серьезный вред здоровью человека. Поэтому приобретая рыбу, всегда интересуйтесь о ее происхождении, а лучше всего не стесняйтесь спросить у продавца ветеринарные документы.