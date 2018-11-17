2018-11-17T04:04:22+03:00
Происшествия

В амурском поселке сняли с прилавков 150 кг рыбы

Как оказалось, у продукции не было сопроводительных документов
Сергей КОШМЕЛЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Архара Амурской области с прилавков сняли 150 килограмм мороженой рыбы. Как оказалось, у продавцов не было ветеринарных сопроводительных документов.

По факту реализации подозрительной продукции был составлен протокол об административном правонарушении. Рыбу изъяли.

Управление Россельхознадзора напоминает, что употребление в пищу рыбы может нанести серьезный вред здоровью человека. Поэтому приобретая рыбу, всегда интересуйтесь о ее происхождении, а лучше всего не стесняйтесь спросить у продавца ветеринарные документы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24