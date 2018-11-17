2018-11-17T06:54:05+03:00
Происшествия

Китаянка пыталась попыталась дать таможеннику взятку в Благовещенске

По данному факту возбуждено уголовное дело
Сергей КОШМЕЛЕВ
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В Благовещенске жительница Поднебесной попыталась передать взятку таможеннику. 5 тысяч рублей, по мнению иностранки, помогли бы ей обеспечить перевозку товара.

По этому факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД на транспорте, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Расследование уголовного дела продолжается.

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