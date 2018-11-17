Губернатор Приамурья анонсировал появление нового ФОКа

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-17T10:31:44+03:00

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Во время празднования 80-летия со дня признания самбо как вида спорта в России, глава Приамурья анонсировал появление нового физкультурно-оздоровительный комплекс. По его словам, спортивный объект будет направлен на боевые искусства.

«Амурская область с 1963 года пополняет копилку достижений в этом виде спорта. С этого момента в Приамурье было подготовлено 45 мастеров спорта СССР, 130 мастеров спорта России и 7 мастеров спорта международного класса. В ближайшее время на территории области по программе «Газпрома» будет возведен ряд современных спортивных объектов. Один из них появится в Благовещенске и будет иметь определенную направленность – на боевые искусства. Уверен, что самбо займет достойное место в этом физкультурно-оздоровительном комплексе», - передает слова Василия Орлова пресс-служба амурского правительства.

Также во время самого мероприятия губернатор вручил Благодарственные письма директору детско-юношеской спортивной школы №5 Благовещенска, тренеру спортивной школы №2 имени Качаева Свободного. Также Благодарственным письмом губернатора Амурской области и медалью «За заслуги и вклад в развитие самбо» и памятным подарком Всероссийской федерации самбо награжден тренер Амурской областной Спортивной школы олимпийского резерва Виктор Курашов.