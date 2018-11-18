В Благовещенске депутат Заксобрания и дизайнер поймали сбежавшую лошадь

СЕГОДНЯ 06:04 2018-11-18T06:18:07+03:00

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«Осталось в горящую избу войти», - пошутили подписчики депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша, когда тот рассказал у себя в Instagram, как ловил лошадь. Это случилось накануне. Животное бежало по улице Калинина в районе кольцевой развязки. Поймать лошадь депутату помог известный в Благовещенске дизайнер Петр Стрелец - он ехал следом на машине, подсказывая, куда бежать, если лошадь пускалась рысью.

«В общем, проследовал я за ней через круговую развязку до ИПК «Приамурье». Там собаки погоняли её. Бедолага стояла напуганная, куда идти не знала, с одной стороны машины, с другой - собаки. В общем далась не сразу, но потом вот погуляли с ней)) ноги поотоптала малёха, ну эт я по неопытности, сам виноват», - написал Сергей.

Позже лошадь передали хозяину, найти которого помогли группы в whats app. Оказалось, что животное сбежало с бывшей юннатки. Благовещенцы поступок депутата оценили. «Сергей, всё правильно сделали, а то могли же заснять и проехать мимо, как скорей всего сделали многие очевидцы. Потратили время, силы, побегали по холоду - молодец!» - написал один из подписчиков.