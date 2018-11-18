2018-11-18T06:52:55+03:00
Происшествия

Ранее судимый благовещенец сообщил о бомбе в жилом доме

За это он может лишиться свободы на срок от трех до пяти лет
Юлия ГОМАН
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Жильцам дома № 231 на улице Ленина в Благовещенске пришлось поволноваться вечером 17 ноября. Кто-то позвонил в дежурную часть и сообщил, что в здании заложена бомба. На место происшествия сразу же выехали все экстренные службы, людей спешно эвакуировали. Специалисты обследовали здание, к счастью, никаких опасных предметов здесь не оказалось.

Личность звонившего сотрудники полиции и амурского управления ФСБ уже установили, это ранее судимый 38-летний житель Благовещенска. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, где он во всем признался.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на срок от трех до пяти лет, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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