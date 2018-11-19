2018-11-19T09:19:29+03:00
Происшествия

У амурчанина нашли 15 мешков марихуаны

Сейчас «наркобарон» находится под подпиской о невыезде
Полина ОЗЕРОВА
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Жителя Амурской области подозревают в незаконном хранении наркотиков.

- В рамках операции «Мак-2018» сотрудниками ОМВД России по Серышевскому району Амурской области в лесном массиве возле одного из сел обнаружены 15 мешков с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. Также на месте происшествия изъяты приспособления и предметы для изготовления наркотиков. Задержан местный житель 1996 года рождения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Экспертиза показала, что найденное вещество - это марихуана. Находка потянула более чем на 98 килограммов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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