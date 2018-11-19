В Приамурье родителей будут судить за жестокое обращение с 6-летней дочерью

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-19T11:20:55+03:00

Отец и мать больше интересовались спиртным, чем своим ребенком

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На скамье подсудимых оказались 45-летние жители Шимановска, родители 6-летней девочки. Их будут судить за невыполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком.

Из материалов дела следует, что жилье семьи не соответствуют санитарным нормам, сами родители часто пьют, совершенно не интересуясь воспитанием дочери. Парочка не только не заботилась о своем ребенке, но еще и била его. Было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело из полиции передали в следственный отдел по Шимановскому району СУ СК, ход расследования также взял на личный контроль прокурор. Расследование завершено, прокурор Шимановского района уже утвердил обвинительное заключение. 12 ноября его передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

К слову, в пресс-центре «КП» на днях состоялся круглый стол, на котором представители прокуратуры, налоговой службы и службы судебных приставов рассказали, как в Приамурье борются за права несовершеннолетних.