2018-11-19T11:20:55+03:00
Происшествия

В Приамурье родителей будут судить за жестокое обращение с 6-летней дочерью

Отец и мать больше интересовались спиртным, чем своим ребенком
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых оказались 45-летние жители Шимановска, родители 6-летней девочки. Их будут судить за невыполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком.

Из материалов дела следует, что жилье семьи не соответствуют санитарным нормам, сами родители часто пьют, совершенно не интересуясь воспитанием дочери. Парочка не только не заботилась о своем ребенке, но еще и била его. Было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело из полиции передали в следственный отдел по Шимановскому району СУ СК, ход расследования также взял на личный контроль прокурор. Расследование завершено, прокурор Шимановского района уже утвердил обвинительное заключение. 12 ноября его передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

К слову, в пресс-центре «КП» на днях состоялся круглый стол, на котором представители прокуратуры, налоговой службы и службы судебных приставов рассказали, как в Приамурье борются за права несовершеннолетних.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благовещенск обходит Хабаровск и Владивосток в борьбе за право назвать аэропорт в честь Муравьева-Амурского
У амурчанина нашли 15 мешков марихуаны
Проект «Самый-самый Благовещенск» стал лучшим в России
Ранее судимый благовещенец сообщил о бомбе в жилом доме
В Благовещенске депутат Заксобрания и дизайнер поймали сбежавшую лошадь
Губернатор Приамурья анонсировал появление нового ФОКа
Китаянка пыталась дать таможеннику взятку в Благовещенске
В амурском поселке сняли с прилавков 150 кг рыбы
Амурские и китайские спортсмены сыграют в хоккей на льду пограничной реки 13 января
Посмотреть на запуск очередной ракеты с космодрома в Приамурье можно будет за сумму от 6500 рублей
В Приамурье семья получила квартиру, простояв в очереди больше 30 лет
Амурчанин приревновал женщину и зарезал ее охотничьим кинжалом
Амурчане нашли в лесу истощенного и ослабшего лебедя
В кафе китайской кухни еду для благовещенцев готовили повара без медосмотра
Выпавший в Благовещенске снег уже не растает
В Благовещенске погибла 22-летняя девушка, упав с высоты 10 этажа