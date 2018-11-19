Благовещенск обходит Хабаровск и Владивосток в борьбе за право назвать аэропорт в честь Муравьева-Амурского

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-19T11:51:48+03:00

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Продолжается голосование за имя для аэропорта в Благовещенске. Напомним, на выбор амурчанам предложили три варианта: режиссер Леонид Гайдай, генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский и ветеран, почетный гражданин Благовещенска Михаил Орлов.

Оказалось, что на право назвать воздушную гавань именем прославленного графа претендуют наши дальневосточные соседи - Хабаровск и Владивосток. В оргкомитете конкурса отметили, что имя победителя присвоят тому из них, который наберет больше голосов. И здесь Благовещенск пока что вырвался вперед. По данным на утро 19 ноября за то, чтобы назвать аэропорт амурской столицы именем Муравьева-Амурского, проголосовали 3146 человек. При этом у Хабаровска - 2995 голосов, у Владивостока - 2423 голоса.

Голосование продлится до 30 ноября. Отдать свой голос можно несколькими способами: на сайте великиеимена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, а также методом анкетирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.