2018-11-20T08:28:34+03:00
Спорт

Юным футболистам в Приамурье могут сделать новую площадку для игр за победу в турнире

Победителями в областных соревнованиях по дворовому футболу «Уличный красава» стали ребята из Шимановска и Благовещенска
Евгения НИФОНТОВА
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Дальневосточный финал 8 декабря примет Хабаровск.Дальневосточный финал 8 декабря примет Хабаровск.
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Возможно, такой приз получат воспитанники Амурского кадетского корпуса из Благовещенска или ребята из Шимановска. Именно эти две команды стали победителями в областных соревнованиях по дворовому футболу «Уличный красава». Кадеты выиграли в старшей возрастной группе (16-17 лет), а шимановские футболисты - в младшей (14-15 лет). Теперь команды отправятся на дальневосточный финал турнира.

- Дальневосточный финал 8 декабря примет Хабаровск. Победитель от Дальнего Востока сыграет на общероссийском турнире, а главным призом станет постройка футбольного поля в районе, где проживают игроки лучшей дворовой сборной страны, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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