В четверг часть Благовещенска несколько часов будет сидеть без света
Публикуем список адресов, где 22 ноября не будет электричества
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Часть домов в Благовещенске 22 ноября останется без электроэнергии. Как сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК», будут проводиться плановые работы на ВЛ 10 кВ. Света не будет с 13.30 до 17.00 в районе Западного промузла.
Кому же придется просидеть несколько часов без света? Публикуем список адресов:
- предприятия в районе Благовещенской ТЭЦ;
- трансформаторная подстанция стройплощадки Благовещенской ТЭЦ;
- жилые дома на улице Нагорной №№ 24/2, 35, 40, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6;
- компании ИП Арутюнян и «Тандем-плюс».