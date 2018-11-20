2018-11-20T10:02:25+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают собрать новогодние подарки для «больничных» детей

В городе стартовала традиционная акция «Коробочка надежды»
Полина ОЗЕРОВА
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Сбор подарков продлится до 15 декабря, а потом организаторы развезут их по больницам.Сбор подарков продлится до 15 декабря, а потом организаторы развезут их по больницам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Благовещенцам предлагают подарить новогоднюю сказку детям, которые будут отмечать праздник на «социальных койках» в городских и районных больницах. Акция «Коробочка надежды» стала уже традиционной, каждый год ее проводит Амурская общественная организация содействия приемным семьям «Мамонтенок». К примеру, в прошлом году подарки от неравнодушных горожан получили 24 «больничных» ребенка.

К слову, подарить можно не только игрушки или книжки, но и полезные вещи - варежки, расчески, зубную пасту и т. д. Ведь иногда у детей из неблагополучных семей, попадающих в больницу, нет с собой самого необходимого.

Чтобы принять участие в акции, необходимо собрать коробочку с подарками. Примерный список, что можно подарить девчонкам и мальчишкам разных возрастов, можно найти на сайте amurdeti.ru. Кстати, перевязывать лентой коробочку не нужно - содержимое будут проверять волонтеры, чтобы убедиться, что там нет опасных для детей предметов. Сбор подарков продлится до 15 декабря, а потом организаторы развезут их по больницам.

КОНКРЕТНО

Куда приносить подарки

- Редакция газеты «Комсомольская правда Благовещенск»: ул. Зейская, 229, 2 этаж.

- Магазин «Пуз-карапуз»: ул. Амурская, 85 и ул. Амурская, 236

- Магазин «Государственная символика России»: ул. Амурская, 230, пом. 116

- Павильон «Продукты на каждый день»: ул. Театральная, 146/1

- «СЦ Профессионал»: ул. Мухина, 31, оф. 5

- Детский развивающий центр «7 чудес»: ул. Ленина, 211/3

- Бухгалтерско-юридическая компания «С. Бизнес»: ул. Фрунзе, 48, пом. 003.

ВАЖНО!

Запрещенные предметы: еда, лекарства, ножи, мягкие игрушки, хрупкие предметы - стекло, зеркала, а также опасные и острые предметы - ножницы, бритвы и т. д.

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