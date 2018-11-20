Из-за сложной ледовой обстановки на Амуре в районе Благовещенска застряли две «пумы»

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-20T10:45:48+03:00

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В связи с резким похолоданием на реке Амур наблюдается сложная ледовая обстановка. Из-за этого пришлось на время приостановить движение судов на воздушной подушке на международном маршруте «Благовещенск-Хэйхэ».

- Буквально за ночь на реке образовались высокие ледяные торосы. Но главная проблема сейчас в том, что две китайские «пумы» не смогли добраться до своего берега и застряли. Они перегородили путь нашим судам. В настоящее время делается все, чтобы открыть проезд. Все наши СВП в полной готовности, надеемся, с утра движение возобновится по расписанию, - пояснил гендиректор ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» Сергей Курочкин.

Сейчас уточняется количество людей, которые из-за случившегося не могут выехать из Китая. К слову, подобное происходит в Благовещенске два раза в год - в осенний и весенний межнавигационные периоды. В министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья жителям области советуют в ближайшее время воздержаться от выездов в Хэйхэ, если нет особой необходимости в поездке. А если поехать в Киитай все-таки нужно, то обращаться предварительно в справку ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО», чтобы уточнить информацию о ледовой обстановке. Телефон: 59-57-86.