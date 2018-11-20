2018-11-20T11:07:37+03:00
Происшествия

Следственный комитет: В Благовещенске и Хабаровске прикрыли подпольные казино

Задержан организатор и 11 участников преступного сообщества
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: СУ СК России по Хабаровскому краюФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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48-летнего мужчину подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр в Благовещенске и Хабаровске. Для этого он создал целое преступное сообщество. Хабаровские следователи возбудили несколько уголовных дел по оперативным материалам сотрудников центрального аппарата МВД России и краевого управления полиции. По версии следствия, в каждом из этих городов было оборудовано по одному подпольному казино. В столице Приамурья, к примеру, оно позиционировало себя как известный в городе мужской клуб.

- В ходе проведения обысков в игровых залах изъяты 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерская документация. Также обыски проведены по местам проживания злоумышленников (Хабаровск, Благовещенск, Москва), - сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю.

В обысках участвовали бойцы Росгвардии. Самого организатора и 11 участников преступного сообщества уже задержали. Некоторые из них уже успели дать признательные показания. В качестве свидетелей следователи допросили более 50 человек. У злоумышленников изъяли крупную сумму денег - несколько десятков миллионов рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты и сотовые телефоны, содержащие сведения о преступной деятельности. На денежные средства подозреваемых (а это 4 миллиона 200 тысяч рублей) наложен арест. Расследование уголовных дел продолжается.

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