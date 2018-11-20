В Приамурье прокуратура нашла сайт, где подростков учили воровать в магазинах

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-20T12:04:34+03:00

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Сайт, на котором распространялась запрещенная информация, способная нанести вред детям, прокуратура Свободного нашла еще летом. Здесь подросткам подробно объясняли, как воровать в магазинах, не привлекая к себе внимания. А ведь это уголовная статья!

Свободненский прокурор направил в суд иск, чтобы информацию признали запрещенной к распространению на территории России. Исковые требования суд удовлетворил, решение о блокировке сомнительного сайта направили в Роскомнадзор. И вот наконец-то ведомство ограничило доступ к нему.

- Всего в истекшем периоде 2018 года городской прокуратурой выявлено 123 сайта, содержащих негативную информацию, которые по искам прокурора судом были признаны запрещенными и доступы к ним заблокированы в установленном порядке контрольно-надзорным ведомством. Мониторинг ресурсов в сети Интернет продолжается в ежедневном режиме, - сообщает прокуратура Амурской области.

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