2018-11-21T04:54:08+03:00
Происшествия

Из-за порыва на теплотрассе более сотни домов в Благовещенске несколько часов оставались без тепла

Прокуратура начала проверку
Юлия ГОМАН
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Фото: АО "АКС"Фото: АО "АКС"
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В Благовещенске 20 ноября случился порыв на теплотрассе в районе дома №62 по улице Амурской. В 15.35 специалисты «Амурских коммунальных систем» получили сигнал об утечке, а после 18.45 в 124 жилых домах (район ул. Кузнечная - Пушкина - Ленина - Октябрьская) коммунальщики отключили подачу теплоносителя.

Перед тем как приступить к ремонту, специалистам пришлось откачать более полутора метров кипятка, чтобы попасть в тепловую камеру. На месте также работали сотрудники Амурской генерации, главного управления МЧС по Амурской области и управления по делам ГО ЧС Благовещенска. Изолировлаи участок около 23 часов, после чего началось заполнение тепловой магистрали. В дома начало поступать тепло, но жильцам трех из них, что были ближе всего к порыву, пришлось померзнуть до четырех часов утра 21 ноября.

Рабочие «АКС» заменили 13 метров трубы. Из-за чего случился порыв пока не известно, сейчас это выясняется. Специалисты должны изучить материал, сообщает пресс-служба АО «АКС».

Между тем свою проверку начала и прокуратура.

- При установлении органами прокуратуры области нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере будут приняты меры прокурорского реагирования к виновным лицам, - сообщает прокуратура Амурской области.

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