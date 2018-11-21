2018-11-21T08:55:27+03:00
Общество

Пассажирские перевозки из Благовещенска в Хэйхэ возобновились

Однако ледовая обстановка на Амуре по-прежнему напряженная
Полина ОЗЕРОВА
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Сегодня утром, 21 ноября, возобновились пассажирские перевозки по реке Амур судами на воздушной подушке. «Скат» доставил на китайский берег первую группу из 46 человек. Второе судно, «Арктика», должно перевезти еще 20 пассажиров. А вот небольшие «пумы» между Благовещенском и Хэйхэ пока не ходят - ледовая обстановка на пограничной реке продолжает оставаться сложной, на Амуре образовались ледяные торосы. Напомним, накануне посреди Амура застряли две «пумы», перегородив путь остальным судам.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, сейчас движение судов на воздушной подушке осуществляется без расписания. В первую очередь отправляют группы туристов. Впрочем, амурчанам советуют без особой надобности в Хэйхэ не ездить, пока обстановка на реке не нормализуется. Но если поездки не избежать, то предварительно обращаться в справку ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону 59-57-64.

Между тем, как стало известно «КП», на благовещенском берегу «застряли» китайские туристы. Как сообщил в редакцию один из очевидцев, несколько сотен иностранцев находятся на таможне. На российских «пумах» уехать они не имеют права, а на своих - не хватает мест. Ходит только одна китайская «пума».

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