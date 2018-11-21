В Амурской области машина провалилась под лед

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-21T10:55:11+03:00

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Во вторник днем в Зейском районе Приамурья случилось небольшое ЧП. В шести километрах от села Ивановка на реке под лед провалилась «Нива». Об этом спасателям сообщила жительница села. Женщина даже помогла выбраться на берег 74-летнему мужчине, однако он отказался отходить от затонувшей машины - остался рядом и развел костер.

На помощь пенсионеру выехали трое спасателей из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. Прибыв на место происшествия, они оказали мужчине необходимую помощь, в том числе медицинскую - пожилой амурчанин оказался инсулинозависимым.

- Спасателям удалось уговорить амурчанина вернуться домой. Автомобиль остался на месте происшествия. Спасателям удалось его немного вытянуть из воды, дальнейшей эвакуацией будет заниматься хозяин, - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.