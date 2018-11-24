В Благовещенске на мороз выбросили двух кошек редкой породы

СЕГОДНЯ 06:02 2018-11-24T09:26:02+03:00

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В пятницу 23 ноября в столице Приамурья нашли двух кошек породы сфинкс. Предположительно, несчастные животные провели на холоде не менее двух суток. Их обнаружили случайно на стройке, расположенной на улице Конной. Четвероногие жалобно мяукали, их услышала неравнодушная горожанка.

Забрать к себе продрогших кошек женщина не смогла, поскольку у нее уже живет собака. Женщина кинула клич о помощи, на призыв отозвалась еще одна амурчанка, которая и помогла достать обезвоженных сфинксов, один из которых спрятался между бетонными плитами, а другой находился в котловане.

- Рыжий прятался между плит, смог сам выйти на зов. С сереньким посложнее. Волонтер спускалась в котлован, чтобы его достать. Киса почти не шевелилась, - рассказала благовещенка.

Информацию о такой находке опубликовал в соцсетях фонд помощи «Горячие сердца».

- Спасем ли мы этих котов – неизвестно. Но тот, кто их выкинул - не думал об этом. Волонтер и по совместительству директор Фонда рыдала в голос, когда увидела эту картину и услышала непрекращающиеся кошачьи вопли, - сообщили волонтеры.

Чтобы отогреть кошек, их отвезли в ветеринарную клинику. По словам зоозащитников, прогнозы на их состояние врачи пока не дают. Как будет решаться дальнейшая судьба сфинксов, пока неизвестно.