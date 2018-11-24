Полицейские Благовещенска нашли водителя, сбившего ребенка на «зебре»

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-24T06:21:01+03:00

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Амурские полицейские установили личность водителя, который 22 ноября в Благовещенске сбил ребенка на пешеходном переходе. Напомним, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Лазо. Около 17.20 юный амурчанин переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На «зебре» его сбил автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего школьника с травмами доставили в больницу. А полицейские объявили в розыск и водителя, и автомобиль.

Результаты не заставили себя долго ждать. Инспекторам ГИБДД удалось найти автомобиль и установить личность совершившего наезд на школьника уже на следующий день. Виновником ДТП оказался 56-летний мужчина, который передвигался на маршрутном автобусе «Zhong Tong».

В отношении виновника аварии составили два протокола, сообщает городской отдел Госавтоинспекции. За оставление места ДТП горе-водителю грозит лишение прав на срок до 1,5 года или административный арест до 15 суток.