В Приамурье наградили многодетных матерей

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-24T12:12:26+03:00

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По традиции накануне Дня матери губернатор Амурской области Василий Орлов отметил самых достойных и заслуженных мам Приамурья.

Ежегодно такие многодетные амурчанки удостаиваются почетного знака «Материнская слава». В этом году обладательницами награды стали Людмила Алтухова из города Сковородино, Галина Елхова из поселка Экимчан, Елена Ожерельева из села Камышовки Белогорского района, Ирина Остапенко из села Лугового Ивановского района и Надежда Устимова из Благовещенска. Вручение наград прошло на сцене Амурской областной филармонии.

На торжественном мероприятии глава региона отметил, что поддержка женщин-матерей, помощь семьям была и остаётся важнейшей задачей региональной власти, сообщает пресс-служба Амурского Правительства.

На сегодняшний день в Амурской области проживает более девяти тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более тридцати тысяч детей. За десять последних лет этот знак вручили 123 многодетным матерям.

Кстати, в преддверии Дня матери «Комсомолка» спрашивала у известных амурчан, чему их научили мамы, какие советы давали? Ведь не секрет, что все мы родом из детства, и родительское воспитание помогает нам стать такими, какие мы есть. Не забудьте 25 ноября поздравить своих самых родных людей с праздником!