Мост Благовещенск-Хэйхэ построят к концу 2019 года

СЕГОДНЯ 05:31 2018-11-25T05:32:00+03:00

Соединят русскую и китайскую части моста уже в марте следующего года

Изменить размер текста: A A

В Амурской области закончилась первая стадия «надвижки» полетного строения моста из БлаговещенскХэйхэ через реку Амур. Строительство идет по графику, сообщает Минвостокразвития. Состыковать российскую и китайскую части планируют уже в марте следующего года. Об этом рассказали представители подрядных организаций в ходе посещения строительной площадки пограничного мостового перехода советником Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрием Тетенькиным.

«Метод надвижки» заключается в пристыковке пролетов сзади, а затем выдвижении всей конструкции вперед. Такая схема работает из-за того, что строительство моста подразумевает выполнение работ над водной гладью. На первой стадии пролетное строение вместе со смонтированными на нем пилонами и вантами было надвинуто на 168 м. Сейчас продолжается сборка следующего участка на стапельной площадке. Затем в планах выполнить еще две стадии «надвижки».

Также ведется и строительство моста через Каникурганскую протоку. На сегодняшний день уже возведены все опоры, сборка и «надвижка» пролетов выполнена в полном объеме. Пока ведется устройство железобетонной плиты проезжей части, на данный момент уже забетонировано 598 м3, а это 71% от запланированного объема.

Вместе со строительством моста ведется строительство подъездной дороги с расположенными на ней тремя путепроводами и двумя сооружениями для связи отдаленных территорий. Земляная насыпь готова на 84%, искуственные сооружения – от 80% до 90%, сообщается на сайте Министерства.

Как отметил Дмитрий Тетенькин, все работы сегодня идут по графику должны быть завершены в декабре 2019 года.

На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая его длина составит более 1 км. Кроме этого, ведется также работа по созданию пропускного пункта через государственную границу России и Китай в районе автомобильного моста.