2018-11-25T05:32:00+03:00
Общество

Мост Благовещенск-Хэйхэ построят к концу 2019 года

Соединят русскую и китайскую части моста уже в марте следующего года
Василина ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Министерство РФ по развитию Дальнего ВостокаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока
Изменить размер текста:

В Амурской области закончилась первая стадия «надвижки» полетного строения моста из БлаговещенскХэйхэ через реку Амур. Строительство идет по графику, сообщает Минвостокразвития. Состыковать российскую и китайскую части планируют уже в марте следующего года. Об этом рассказали представители подрядных организаций в ходе посещения строительной площадки пограничного мостового перехода советником Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрием Тетенькиным.

«Метод надвижки» заключается в пристыковке пролетов сзади, а затем выдвижении всей конструкции вперед. Такая схема работает из-за того, что строительство моста подразумевает выполнение работ над водной гладью. На первой стадии пролетное строение вместе со смонтированными на нем пилонами и вантами было надвинуто на 168 м. Сейчас продолжается сборка следующего участка на стапельной площадке. Затем в планах выполнить еще две стадии «надвижки».

Также ведется и строительство моста через Каникурганскую протоку. На сегодняшний день уже возведены все опоры, сборка и «надвижка» пролетов выполнена в полном объеме. Пока ведется устройство железобетонной плиты проезжей части, на данный момент уже забетонировано 598 м3, а это 71% от запланированного объема.

Вместе со строительством моста ведется строительство подъездной дороги с расположенными на ней тремя путепроводами и двумя сооружениями для связи отдаленных территорий. Земляная насыпь готова на 84%, искуственные сооружения – от 80% до 90%, сообщается на сайте Министерства.

Как отметил Дмитрий Тетенькин, все работы сегодня идут по графику должны быть завершены в декабре 2019 года.

На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая его длина составит более 1 км. Кроме этого, ведется также работа по созданию пропускного пункта через государственную границу России и Китай в районе автомобильного моста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уже несколько суток амурские туристы не могут покинуть Китай
В Приамурье наградили многодетных матерей
Полицейские Благовещенска нашли водителя, сбившего ребенка на «зебре»
В Благовещенске на мороз выбросили двух кошек редкой породы
В Благовещенске разыскивают водителя автобуса, который на пешеходном переходе сбил ребенка
Найденный амурчанами в Тындинском районе лебедь оказался краснокнижным
Из-за ремонта моста благовещенским автомобилистам придется ездить по одной полосе
Более 5 тысяч человек высказались за то, чтобы назвать аэропорт в Благовещенске именем Муравьева-Амурского
В Благовещенске молодых художников из «Подвала-04» заподозрили в экстремизме
Благовещенцев приглашают на благотворительные концерты и акции
В Амурской области машина провалилась под лед
Пассажирские перевозки из Благовещенска в Хэйхэ возобновились
Из-за порыва на теплотрассе более сотни домов в Благовещенске несколько часов оставались без тепла
В Приамурье прокуратура нашла сайт, где подростков учили воровать в магазинах
Следственный комитет: В Благовещенске и Хабаровске прикрыли подпольные казино
Из-за сложной ледовой обстановки на Амуре в районе Благовещенска застряли две «пумы»