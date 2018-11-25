2018-11-25T06:44:45+03:00
Общество

Уже несколько суток амурские туристы не могут покинуть Китай

Вылет должен был состояться еще 22 ноября
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В Китайском аэропорту Хайкоу на острове Хайнань уже четвертые сутки туристы туроператора «Жемчужная река». Всего самолета в Россию ждут около 300 человек, почти 30 из которых – жители Приамурья. У людей уже закончились визы, у некоторых даже пропали стыковочные билеты.

В социальных сетях появился клич туристов о помощи.

- Здравствуйте, помогите, пожалуйста!!! Мы туристы рейса Хайкоу-Хабаровск, которые должны были вылететь ещё 22.11.2018 года на родину! Но до сих пор остаёмся на острове Хайнань! Все наши обращения в «ИрАэро» и министерства туризма игнорируются... подтверждённых данных о вылете нет... постоянно меняется время и всегда ориентировочно!!! Численность пассажиров около 300 человек, среди них много детей!!! Начинается просто паника!!! Дошло до того, что заболел ребёнок – у него температура 39, ему отказано в помощи, так как срок действия страховок и виз истёк!!! У людей заканчиваются жизненно необходимые лекарства, банально уже нет денег купить воду!!! Просим помощи сограждане!!! Мы очень хотим попасть домой, и просто не верится, что это когда-нибудь свершится!!! Распространите, пожалуйста, информацию!!! Я надеюсь нашему государство не все равно на свой народ, и мы, наконец, дождёмся долгожданной помощи!!! – пишут пострадавшие. (Орфография и пунктуация сохранены)

Также пострадавшие записали видеообращение к губернаторам Хабаровского края и Амурской области, в котором просят их помочь вернуться домой.

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