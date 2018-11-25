Амурчане, оказавшиеся в китайском аэропорту, вернутся домой 26 ноября

СЕГОДНЯ 08:08 2018-11-25T08:59:01+03:00

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Сегодня днем, 25 ноября, пассажиры, оказавшиеся в китайском аэропорту острова Хайнань, получили официальный ответ от авиакомпании, рейсом которой они должны были лететь в Россию. Письмом с ответом поделилась в своем аккаунте в Insragram руководитель благовещенской турфирмы Оксана Гаврилова.

- Уважаемые коллеги! Просим вас донести корректную информацию до пассажиров, ожидающих в Хайкоу, а именно: задержка рейса 862 произошла по причине неисправности гидронасоса, который был оперативно заказан в Гонконге и должен был быть доставлен в Хайкоу 24 ноября. Сотрудниками авиакомпании «ИрАэро» была организована встреча борта, на котором, как выяснилось после тщательной проверки с привлечением смежных служб аэропорта, данной детали не оказалось. Транспортная компания представила накладные, подтверждающие факт отправки гидронасоса, но как выяснилось впоследствии, в виду человеческого фактора он не был отправлен из Лондона в Гонконг и, следовательно, в Хайкоу. На данный момент ожидается отправка гидронасоса из Лондона через Гонконг в Хайкоу. Рейс, на котором будет доставлена запчасть, прибудет в Хайоку 25 ноября около 15:00 местного времени, далее необходимо около 8 часов на замену детали. Следовательно, ориентировочное время вылета в Хабаровск — около 01:00 местного времени. Авиакомпания обязуется оплатить пассажирам все расходы по перевозке их до конечного пункта. Просим представителей «Жемчужной реки» подготовить список трансфертных пассажиров и направить их в авиакомпанию, — написала она.

Также представители перевозчика принесли свои извинения оказавшимся в беде пассажирам и сообщили им, что сотрудники авиакомпании находятся на связи круглые сутки и, в случае возникновения проблем, к ним можно обращаться за любой помощью и поддержкой.

На обращение амурчан отреагировал и губернатор региона Василий Орлов.

- Я искренне по-человечески сожалею о том, что отдых 285 россиян, из которых более тридцати — жители Амурской области, оказался испорчен, и сейчас они вынуждены в течение уже нескольких суток находиться на Хайнане в ожидании вылета домой. Уверяю вас, правительство области делает все, что от него зависит для того, чтобы ускорить этот процесс. Мы не можем немедленно отправить за вами самолет (у области просто нет своего авиафлота), но мы плотно работаем со всеми структурами, в том числе с Ростуризмом, туроператором «Жемчужная река», который должен решать все организационные вопросы. Есть договоры, по которым компания обязана отработать ситуацию. Кроме того, в таких обстоятельствах должны включаться федеральные механизмы защиты туристов. Очень надеюсь, что все же в ближайшее время люди смогут уехать домой. У нас еще не было таких случаев, чтобы мы бросали амурчан в чужой стране наедине со своими проблемами, — написал Орлов.

Напомним, почти 300 жителей Хабаровского края и Амурской области уже четвертые сутки не могут вернуться в Россию из Китая с острова Хайнань. Причиной этому стала неисправность самолета авиакомпании «ИрАэро». У людей кончаются деньги, визы, пропали билеты. Среди пассажиров есть больные люди и дети с высокой температурой.