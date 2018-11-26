2018-11-26T05:41:46+03:00
Общество

Погода с 26 по 30 ноября: На Благовещенск идут холода

Ночью морозы перевалят за 20 градусов
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Буквально с завтрашнего дня, 27 ноября, в столице Амурской области начнется похолодание. По данным Росгидромета, к пятнице морозы ночью достигнут -26 градусов. Днем температура поднимется максимум до -16 градусов.

В первую половину недели временами ожидается небольшой снег. Идти он будет преимущественно по ночам, а днем просто будет облачно.

- Сегодня в течение суток в Приамурье будет проходить циклон. Центр его перемещается по северу области на восток. Ожидается неустойчивая погода, со снегом. Местами - слабая метель. Завтра уже будет холодно и ветрено. До конца ноября установится зимняя морозная погода, - рассказала дежурный синоптик амурского ЦГМС Марина Карпишина.

Также, как сообщает мэрия Благовещенска, усилится ветер. Вечером порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Жителям города советуют не выходить лишний раз из дома, а водителям быть внимательными вдвойне: на улицах областного центра возможен гололед.

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