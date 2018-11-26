Амурские туристы, застрявшие на китайском курорте, вылетели в Россию

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-26T07:18:32+03:00

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Туристы из Приамурья, просидевшие несколько суток в аэропорту Хайкоу, возвращаются на родину. Напомним, люди не могли вернуться из отпуска в Китае. С 22 ноября около 300 отдыхающих на острове Хайнань более трех суток ожидали вылета из аэропорта Хайкоу. Примерно 30 из них - амурчане. У них закончились визы, многие опоздали на стыковочные рейсы. Измученные долгим ожиданием люди записали видеообращение к президенту страны и губернаторам Хабаровского края и Амурской области. На призыв о помощи откликнулись представитель перевозчика в Приамурье Оксана Гаврилова и глава региона Василий Орлов.

Как выяснилось, задержка рейса произошла из-за ожидания детали для самолета - гидронасоса. Его должны были доставить из Лондона в Хайкоу еще 24 ноября, но этого не произошло из-за человеческого фактора. В итоге деталь все-таки доставили и установили на воздушное судно, туристы вылетели в Россию в пять часов утра 26 ноября. Самолет должен приземлиться в аэропорту Хабаровска около полудня. При этом авиаперевозчик «ИрАэро», по чьей вине произошла задержка рейса, отправит всех пассажиров чартера в нужные города за свой счет.

К слову, неприятности могут поджидать туристов и при поездке из Благовещенска в Хэйхэ из-за сложной ледовой обстановки на Амуре. На прошлой неделе даже пришлось временно прекратить движение «пум» - два китайских судна застряли посреди реки и перегородили путь остальным. Проблему удалось решить, но амурское правительство рекомендует в ближайшее время воздержаться от поездок в Хэйхэ. А в случае необходимости выезда предварительно обращаться в справку ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» для уточнения информации о ледовой обстановке. Телефон: 59-57-64.