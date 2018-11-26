На севере Амурской области пропал подросток

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-26T08:51:29+03:00

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В Тындинском районе Приамурья пропал подросток. 14-летний Дмитрий Патлатюк 25 ноября вышел из дома по адресу ул. Новая, 6 в поселке Первомайск. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы ребенка: на вид 14-15 лет, рост около 150-155 сантиметров, телосложение - худощавое, волосы светлые короткие. Особые приметы: верхняя губа (заячья), при разговоре мальчик сильно картавит. В день исчезновения подросток был одет в черные брюки, черный пуховик с желтыми полосками (лампасы), вязаную шапку с двумя зелеными полосками, а также теплые зимние сапоги зеленого цвета (камуфляж).

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщайте в МО МВД России «Тындинский». Адрес: г. Тында, ул. Красная Пресня, 34. Телефоны: 8-41656-4-25-97, 102.