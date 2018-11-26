2018-11-26T11:41:47+03:00
Происшествия

Бывший глава села в Приамурье присвоил муниципальный автогрейдер

Ущерб составил 382 500 рублей
Юлия ГОМАН
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В Октябрьском районе экс-глава одного из сел попался на присвоении муниципального имущества. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина, будучи главой, еще в 2013 году решил приобрести для администрации сельсовета автогрейдер. Естественно, за бюджетные деньги. Вот только хранилась спецтехника по месту жительства самого чиновника, да и пользовался он ей по своему усмотрению.

- В том числе с помощью данной техники он и его родственник оказывали услуги организациям на возмездной основе. Право собственности на спецтехнику за администрацией муниципального образования не зарегистрировано до настоящего времени, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Материальный ущерб составил 382 500 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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