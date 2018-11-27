2018-11-27T04:24:10+03:00
Происшествия

Полиция нашла подростка, который пропал на севере Приамурья

Мальчик ночевал на чердаке заброшенного дома и обморозил ноги
Полина ОЗЕРОВА
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Полицейские нашли 14-летнего ребенка, который пропал 25 ноября в селе Первомайское Тындинского района. Подросток жив, только обморозил ноги. Напомним, мальчик ушел из дома в воскресенье днем, мать обратилась в полицию.

На поиски мальчика вышел личный состав МО МВД России «Тындинский». Полицейские осмотрели все места, где он мог бы находиться. О том, что поиски завершились благополучно, стало известно вечером 26 ноября. Подростка нашли здесь же в селе - на чердаке заброшенного здания. Обморожение он получил из-за того, что ночью температура опускалась ниже -26 градусов.

- Полицейские доставили мальчика в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с ребенком работает инспектор по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины происшествия, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

К слову, в полиции также добавили, что подросток и раньше уже уходил из дома, а семья беглеца состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних с 2017 года.

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