Почти 70 спецмашин расчищают дороги Приамурья от выпавшего за ночь снега
Ночью Амурскую область накрыло снегом. Сегодня, 27 ноября, дорожники продолжают устранять последствия непогоды. По данным диспетчерских служб, на дорогах области нет перерывов в движении транспорта.
- Сегодня практически на всей территории Приамурья дорожные условия осложнены выпадением снежных осадков. Ситуация ожидаемая, техника и люди подготовлены к работе. Содержанием и очисткой дорог местного значения занимаются муниципальные образования самостоятельно. Водителям рекомендуем быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - рассказал министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин.
На борьбу со снегом вышли почти 70 единиц спецтехники. Дороги очищают от снежного наста и наледи, посыпают противогололедными материалами. Также расчищают обочины и остановки.
Как сообщает пресс-служба правительства области, работать дорожные службы будут в круглосуточном режиме.