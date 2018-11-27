Почти 70 спецмашин расчищают дороги Приамурья от выпавшего за ночь снега

СЕГОДНЯ 06:49 2018-11-27T06:49:51+03:00

Перерывов в движении транспорта нет

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Ночью Амурскую область накрыло снегом. Сегодня, 27 ноября, дорожники продолжают устранять последствия непогоды. По данным диспетчерских служб, на дорогах области нет перерывов в движении транспорта.

- Сегодня практически на всей территории Приамурья дорожные условия осложнены выпадением снежных осадков. Ситуация ожидаемая, техника и люди подготовлены к работе. Содержанием и очисткой дорог местного значения занимаются муниципальные образования самостоятельно. Водителям рекомендуем быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - рассказал министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин.

На борьбу со снегом вышли почти 70 единиц спецтехники. Дороги очищают от снежного наста и наледи, посыпают противогололедными материалами. Также расчищают обочины и остановки.

Как сообщает пресс-служба правительства области, работать дорожные службы будут в круглосуточном режиме.