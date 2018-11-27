2018-11-27T08:21:00+03:00
Происшествия

Спустя много лет в Приамурье вернулось бешенство

В десяти районах охотники отстреливают лисиц и енотовидных собак, а в одном из хозяйств бешенством заболела корова
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Недавно в Михайловском районе на частном подворье симптомы бешенства обнаружили у коровы. Головной мозг животного исследовали, и диагноз подтвердился. На территории хозяйства установили карантин.

- На территории Приамурья бешенства не было много лет. Однако в соседних с нами регионах регулярно отмечаются вспышки этого заболевания. Сотрудники управления ветеринарии принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса бешенства в регионе. Пока причин для серьезного беспокойства нет, - рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

Также в районе выявили шесть лисиц и одну енотовидную собаку, зараженных вирусом бешенства, сообщает пресс-служба правительства области. Это произошло во время профилактических выборочных отстрелов. Всего на территории Михайловского района предстоит отстрелять 40 лисиц и 20 енотовидных собак.

В других районах области зараженных животных пока не обнаружили. Тем не менее, в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Октябрьском и Тамбовском районах зверей все же выборочно отстреливают. Тушки затем исследуют в областной ветлаборатории.

К слову, летом у наших соседей - в Хабаровском крае - были признаны неблагополучными 16 поселений. Случаи заболевания бешенством среди лис, собак и кошек в регионе появились впервые за пять лет.

Бешенство считается очень опасным заболеванием, а лечения от него не существует. Вирус передается через слюну при укусе и поражает мозг. Основные переносчики вируса - собаки, лисы, енотовидные собаки, кошки, коровы.

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