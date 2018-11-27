2018-11-27T08:29:50+03:00
Спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Солнечникова в Белогорске заработал 1 миллион рублей

Чаще всего посетители пользовались услугами бассейна
Виктория ТЕЛЕПНЁВА
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Фото: belogorck.ruФото: belogorck.ru
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Новый ФОК распахнул свои двери 8 ноября. За 16 дней работы его успели посетить более трех тысяч человек, в среднем за один день посетители оставляли здесь порядка 63 тысяч рублей, а размер среднего чека оценивается в 330 рублей.

- Почти две трети средств или 670 тысяч рублей поступили от услуг большого бассейна. На втором месте услуги тренажерного зала, на третьем - услуги детского бассейна. Востребованы также услуги спортивного и теннисного залов, - рассказали в пресс-службе администрации Белогорска.

Напомним, новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Белогорске назван в честь майора Сергея Солнечникова. Во время занятий по огневой подготовке он накрыл собой гранату и ценой собственной жизни спас десятки бойцов. Комбату Солнце присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.

Деньги на строительство физкультурного объекта собирали всем миром: активное участие приняли 645 человек, 8 млн рублей было собрано через добровольные пожертвования, большую часть внесли предприятия и предприниматели.

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