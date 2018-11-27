Водителям больше не надо ездить по объездной дороге из-за строительства моста через Амур

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-27T10:25:00+03:00

Однако на основной дороге пока что будет действовать ограничение скорости

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С сегодняшнего дня, 27 ноября, автомобили снова смогут ездить по основной дороге Р-297. Объездной путь вблизи Благовещенска действовал временно - пока рабочие возводили двухуровневую развязку в рамках строительства международного моста через Амур, который свяжет наш город и китайский Хэйхэ.

- Будет введено ограничение 70 километров в час, так как на этом участке еще продолжаются дорожные работы. Нам нужно переключить движение, чтобы разобрать временную объездную дорогу и дальше строить основную развязку, - пояснил главный инженер АО «Асфальт» Вячеслав Кудрявцев.

К слову, в единый комплекс трансграничного моста помимо двухуровневой развязки и, собственно, моста, входит также подъездная дорога с искусственными сооружениями. При этом готовность земляной насыпи составляет 84%, а искусственных сооружений - 80%.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, открыть движение по транспортной развязке планируют одновременно с вводом в эксплуатацию международного моста.