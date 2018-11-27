Ограбившие почту амурчане выдали себя, рассыпав конфеты

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-27T11:05:11+03:00

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Двое жителей села Черняево Магдагачинского района оказались на скамье подсудимых за кражу из местного отделения связи. Это случилось 11 октября. В полицию сообщили, что на двери сорваны замки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейским удалось выяснить, что ночью кто-то залез в почтовое отделение и прихватил с собой продукты и чужие посылки. Ущерб составил более 12 000 рублей. Подозреваемыми оказались двое безработных сельчан 23 и 18 лет. Причем один из них ранее уже имел проблемы с законом. Можно сказать, что злоумышленников выдали любовь к сладкому и рассеянность. Пока они переносили украденные продукты, по пути рассыпали часть конфет. Часть похищенного добра полицейские нашли по следам в гараже одного из подозреваемых. После такого оставалось только чистосердечно признаться в содеянном.

- Часть похищенного имущества возвращена организации. Также частично ущерб возмещен обвиняемыми. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.