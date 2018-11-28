За новое имя аэропорта в Благовещенске проголосовали уже более 17 тысяч амурчан

СЕГОДНЯ 05:06 2018-11-28T05:06:07+03:00

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Всего пара дней осталась у амурчан, чтобы отдать свой голос за одно из трех имен, которое присвоят воздушной гавани Благовещенска. Напомним, голосование продлится до 30 ноября, а вариант-победитель официально объявят 5 декабря. Выбирают имена аэропортов и в других городах страны. В Благовещенске на финальное голосование предложили три - Леонид Гайдай, Николай Муравьев-Амурский и Михаил Орлов.

По данным на 28 ноября, в голосовании поучаствовали 17125 человек. Лидирует пока что генерал-губернатор Восточной Сибири - за Муравьева-Амурского проголосовали 9648 человек (56%). На втором месте - Леонид Гайдай (5039 голосов - 29%), на третьем - Михаил Орлов (2438 голосов - 14%).

Отдать свой голос можно на сайте великиеимена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

СПРАВКА «КП»

Леонид Иович Гайдай - народный артист СССР, кинорежиссер, сценарист, актер. Родился в 1923 году в Свободном. Несколько лет назад в городе установили памятник Гайдаю, а во время фестиваля кино и театра «Амурская осень» каждый год выдающимся артистам вручают приз за вклад в комедию имени Гайдая.

Николай Николаевич Муравьев-Амурский - государственный и военный деятель. С 1847 по 1861 годы был генерал-губернатором Восточной Сибири. В 1858 году от имени России подписал Айгуньский договор с Китаем, по которому России отошли земли по левому берегу Амура. Почетную приставку «Амурский» к своей фамилии и титул графа получил за исключительные заслуги перед государством.

Михаил Аронович Орлов - почетный житель Благовещенска, ветеран-участник Великой Отечественной войны. Родился в 1923 году в городе Новгороде-Северском Черниговской области. С 1949 года работал в Благовещенском объединенном авиаотряде, позже был начальником аэропорта Благовещенска. Внес большой вклад в развитие гражданской авиации Приамурья, имеет многочисленные награды.