В Приамурье задержали подозреваемого в краже кабеля почти на 79 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:07 2018-11-28T06:07:46+03:00

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Сотрудники полиции из города Зея задержали амурчанина, который может быть причастен к краже кабеля линии связи. Это 42-летний местный житель. По версии следствия, с 1 июня по 18 октября этого года мужчина по ночам обрывал кабель с опор линии связи в безлюдных местах города. Чужое добро он потом сдавал в пункт приема металлолома - в кабеле содержится медь. Ущерб в итоге составил около 79 тысяч рублей. Уголовные дела возбудили по всем фактам.

- В ходе дальнейших оперативных и следственных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник причастен к восьми преступлениям и одной попытке кражи. Мужчина признался в содеянном, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

По закону, за совершенное преступление подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Но это будет решать суд.