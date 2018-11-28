Жительница Приморья пыталась спрятаться от долгов в Благовещенске

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-28T10:36:33+03:00

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Жительница Приморского края хотела скрыться от долгов в столице Приамурья. Однако здесь должницу нашли судебные приставы и арестовали ее автомобиль бизнес-класса. Причем для этого им пришлось пойти на хитрость.

За помощью к благовещенским коллегам обратились приставы из Владивостока. Один из благовещенских сотрудников УФССП выяснил, что машина должницы выставлена на продажу на одном из тематических сайтов. Узнав об этом, в наш город из Приморья приехал взыскатель по исполнительному производству - тот, кому женщина должна была деньги. Вместе с приставом он позвонил по телефону, указанному в объявлении, - хочу, мол, машину купить. Назначили встречу.

На встречу «покупатель» приехал вместе с приставом. Он осмотрел машину и убедился, что она именно та, которую должница оставляла ему в залог по договору займа. После этого судебный пристав арестовал авто и передал его на ответственное хранение взыскателю.

- Через несколько дней, взыскатель сообщил судебному приставу, что стороны исполнительного производства заключили соглашение, согласно которому автомобиль перешел в собственность взыскателя в счет уплаты долга, а гражданка С. избавилась от статуса неплательщицы, - сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.