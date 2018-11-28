Бывший глава администрации Циолковского останется под стражей до 9 марта

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-28T11:47:31+03:00

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Экс-главе администрации ЗАТО Циолковский придется отмечать Новый год в СИЗО. Благовещенский городской суд продлил Николаю Кохно срок пребывания под арестом аж до 9 марта 2019 года. Как пояснили в пресс-службе суда, это объясняется опасением, что подозреваемый, оказавшись на свободе, может попытаться скрыться от правосудия.

Напомним, теперь уже бывшего чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки еще в ноябре 2017 года. По версии следствия, он узнал, что ОАО «Российские космические системы» планирует провести в первой половине 2015 года переговоры по строительству здания своего представительства на космодроме Восточном. Стоимость - около 100 миллионов рублей. Он пообещал одному из подрядчиков помочь выиграть конкурс на выполнение работ. Причем мужчина знал, что на самом деле повлиять на решение заказчика он не может, но убедил подрядчика в обратном. В качестве «благодарности» он попросил однокомнатную квартиру в Благовещенске.

К слову, в должность главы администрации ЗАТО (тогда еще именуемого Углегорском) Николай Кохно вступил в 2013 году.