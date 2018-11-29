В Тынде таксиста убили из-за выручки в 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 03:41 2018-11-29T03:41:12+03:00

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Тындинские следователи закончили расследование убийства таксиста, которое случилось в декабре 2017 года. По статьям «Убийство» и «Разбой» обвиняется 35-летний мужчина. К слову, ранее неоднократно судимый. Его подельница - 18-летняя девушка обвиняется только в разбое. На момент совершения преступления она была несовершеннолетней.

По версии следствия, обвиняемые выпивали вместе, когда решили напасть на таксиста и ограбить его. Мужчина взял с собой нож, парочка вышла на пересечение улиц Красная Пресня и Школьная, где они и сели в такси. Водитель повез их в отдаленные район города. Там девушка вышла из машины, чтобы следить, нет ли кого поблизости, а мужчина вытащил нож и напал на водителя. Он ударил таксиста несколько раз, были задеты жизненно важные органы. От полученных ран водитель скончался на месте. После этого тело подожгли вместе с машиной. «Добычей» злоумышленников стали 2020 рублей.

- В ходе предварительного следствия в отношении обоих обвиняемых по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросах обвиняемый мужчина неоднократно менял свои показания. Несмотря на это, следствию удалось на основе собранных доказательств восстановить картину произошедшего и квалифицировать действия обвиняемых в зависимости от совершенных ими противоправных деяний, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Заместитель прокурора Приамурья утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.