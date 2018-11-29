Новогодние открытки оживут на глазах благовещенцев

СЕГОДНЯ 05:08 2018-11-29T05:08:10+03:00

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Библиотеки Благовещенска принимают от горожан новогодние открытки разных лет. Обладатели открыток могут написать в них свои поздравления, а артисты Городского Дома культуры озвучат написанные пожелания. Аудиозаписи прозвучат на площади Ленина 31 декабря перед началом новогоднего представления, а самые красивые и интересные открытки покажут на больших экранах.

- Конкурс проводится совместно с «Почтой России», поэтому комиссией решено из всех открыток в итоге выбрать одну, возможно, самую старинную и интересную, и перевыпустить ее. Планируем на каждом экземпляре разместить специальный QR-код, благодаря которому можно будет узнать историю открытки, - рассказала директор Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Оксана Климова.

Открытки от горожан принимаются до 15 декабря в библиотеке им. А. П. Чехова (ул. Комсомольская, 3) или по электронному адресу библиотеки adm@biblioblag.ru с пометкой «Новогодняя акция».