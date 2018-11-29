«Мы вместе»: В Благовещенске открывается площадка для особенных детей

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-29T08:27:45+03:00

Ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься в детском экологическом клубе и принимать участие в создании школьного двора мечты

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В субботу в благовещенской школе № 26 состоится открытие площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». Гостей праздника ожидают мастер-классы, представления, шоу мыльных пузырей, выставка творческих работ и развлекательные мероприятия.

Площадка расскажет семьям с особенными детьми про организацию дополнительного образования. Уже работает всероссийская платформа «Карта возможностей особого ребенка» - это виртуальная карта всех образовательных учреждений, занимающихся с особенными детьми. Сюда войдет и школа № 26.

- Мы сотрудничаем с благовещенским фондом «Мама», в который входят семьи, воспитывающие особенных детей, - пояснила социальный педагог МАУ «Школа № 26 города Благовещеска» Татьяна Мельникова. - Вместе мы хотим привлечь других родителей таких детей, рассказать о тех возможностях, которые предоставляет наша площадка. У нас работают четыре дипломированных специалиста, а также педагоги школы, которые имеют опыт работы с особенными детишками. Занятия планируем проводить на базах школы - в детском экологическом центре, а также привлекать детей к проекту «Школьный двор моей мечты».

Площадка «Мы вместе» откроется 1 декабря в 10.00 по адресу: ул. Комсомольская, 21. Читайте репортаж с мероприятия в ближайших номерах «КП».