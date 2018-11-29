2018-11-29T09:52:01+03:00
Происшествия

В благовещенской школе подросток распылил газ

Один из учеников получил ожог
Полина ОЗЕРОВА
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Инцидент произошел в одной из школ микрорайона Благовещенска сегодня, 28 ноября. Кто-то распылил в здании газ из баллончика. В результате 12-летний ученик одного из классов получил ожог, его увезли в больницу. К счастью, здоровье пострадавшего школьника сейчас ничего не угрожает.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть благовещенского отдела МВД. На месте работала следственно-оперативная группа. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшего и остальных учеников. Личности хулиганов уже установили, сам баллончик полиция забрала.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, законного представителя одного из подростков, которые распылили газ, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию. Сотрудники ПДН также проводят с профилактическую работу с самими подростками.

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