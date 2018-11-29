В снежном городке Благовещенска впервые установят 4-метровый светящийся шар

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-29T10:54:54+03:00

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Благовещенск потихоньку уже украшают к Новому году. Сотрудники муниципального предприятия "ГСТК" должны развесить на улицах 1800 гирлянд «Сосулька» и около 750 «Снежинок». А в снежном городке в этом году впервые установят светящийся елочный шар величиной аж четыре метра! Конструкция, к слову, станет отличной фотозоной для горожан.

Как сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска, подключать праздничную подсветку начнут поэтапно с 1 декабря. Новогодняя подсветка появится не только на центральных улицах (Ленина, Калинина, Шевченко, Зейской и других), но и в отдаленных районах и даже на выезде из города. Кроме того, на кольцевой развязке на улице Калинина установят светящуюся 15-метровую конструкцию «Ель со звездой». Светящиеся деревья «вырастут» также на развязках по улице Театральной, в районе ж/д вокзала и т. д.