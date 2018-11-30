На 33-летнюю амурчанку завели уголовное дело за издевательства над 6-летней падчерицей

СЕГОДНЯ 04:56 2018-11-30T04:56:22+03:00

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Жительницу села Александровка Зейского района подозревают в издевательствах над 6-летним ребенком. По версии следствия, 33-летняя амурчанка несколько дней била маленькую дочку своего сожителя, а также унижала ее и оскорбляла. Следственный отдел по городу Зея возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК России - истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.

- В ходе расследования будут установлены все обстоятельства совершенного преступления, - сообщают в следственном управлении СК России по Амурской области.

Сотрудники органов опеки и подразделения по делам несовершеннолетних забрали девочку из семьи. Сейчас малышка находится в больнице.