В Приамурье заключенные шьют гигиеничные и долговечные матрасы

СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-30T05:44:39+03:00

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Заключенные в исправительных колониях Амурской области осваивают новые производства. Ранее уже сообщалось о том, что осужденные занимаются изготовлением сувениров, выращивают овощи и даже разводят экзотических свиней. Теперь же они занялись изготовлением матрасов с наполнителем из синтетических волокон. Такие матрасы, к слову, гигиеничны и долговечны.

Новое производство осваивают на швейном участке ИК-2 в селе Возжаевка. Благодаря этому удалось дополнительно трудоустроить шестерых осужденных. Больше того, они уже успели нашить матрасов на сумму около 1 миллиона рублей. 700 матрасов уже доставили на склад. Ими планируют заменить старые, которые использовались в подведомственных УФСИН учреждениях.

- По мнению администрации колонии, освоение новых видов изделий и расширение перечня выпускаемой учреждением продукции позволит привлечь больше сторонних заказчиков, увеличить объем производства и создать дополнительные рабочие места для осужденных, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.