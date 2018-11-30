В Благовещенске впервые контракт на отлов бездомных собак заключили с зоозащитниками

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-30T08:15:46+03:00

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На днях управление ЖКХ Благовещенска подписало договор на отлов, транспортировку, содержание и учет безнадзорных животных с организацией «Подари надежду» (Кошкин дом). Для нашего года это впервые, когда выполнять такую работу будут зоозащитники.

«Впервые этот контракт заключён именно с зоозащитной организацией, цель которой уберечь, сохранить жизнь животных, спасти, забрать их с улицы, а не получить коммерческую выгоду», - написали зоозащитники на своей странице в «Инстаграме».

В сообщении также говорится, что договор был подписан 26 ноября. Сейчас у организации есть три заказа-наряда на отлов собак в тех районах Благовещенска, откуда часто поступают заявления горожан. По договору зоозащитники должны отловить четыре десятка бездомных животных.

«Не смотря на то, что заключить данную договорённость было нашей мечтой, мы здраво оцениваем свои возможности и силы. Ещё далеко не всё отлажено в нашей системе, не всё идеально. Существует целый ряд трудностей. Но! Дорогу осилит идущий! Мы верим в себя! Верим в Вас! Верим в лучшее! И мы будем стараться изо всех сил! Мы хотим, чтобы этот день и это событие положило начало новой страницы истории Зоозащиты в нашем городе», - добавили также зоозащитники и предложили всем неравнодушным амурчанам вступать в их ряды.

К слову, проблема с отловом бродячих собак в Благовещенске всегда стояла остро. Возникали даже ситуации, когда администрации приходилось по нескольку раз объявлять конкурс, но никто на него не заявлялся. В итоге месяцами ловить бездомных животных было просто некому, а жалобы от горожан продолжали поступать.